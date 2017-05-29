Оппозиция начала собирать подписи за отставку Сестера

Оппозиционные парламентские партии в понедельник приступили к сбору подписей для выражения недоверия министру финансов Свену Сестеру.

Об этом сообщила пресс-служба Партии реформ, отметив, что во второй половине дня состоялась встреча лидеров фракций Партии реформ, Свободной партии и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).

По ее итогам было решено приступить к сбору подписей за выражение недоверия министру финансов Свену Сестеру (IRL).

По словам председателя Партии реформ Ханно Певкура, недоверия заслуживает все нынешнее правительство во главе с Юри Ратасом.

"Однако на данный момент крупнейшая проблема все же в том, что эстонское государство уводят в долги, появляются новые налоги, происходит разрушение предпринимательского климата. По этой причине мы решили начать сбор подписей под текстом вотума недоверия министру финансов", - пояснил Певкур.

По словам лидера свободников Артура Тальвика, Сестер не может управлять финансами Эстонии.

"Это шизофреническая ситуация - в разных каолицияих Сестер диаметарльно меняет свои взгляды", - добавил Тальвик.

Глава EKRE Март Хельме заметил, что Свен Сестер доказал свою некомпетентность и безответственность в организации государственных финансов.

На данный момент неизвестно, когда текст вотума недоверия будет передан руководству парламента.

Для того, чтобы отправить Сестера в отставку его противникам необходим 51 голос. У оппозиции на троих в Рийгикогу сейчас 45 мандатов из 101.