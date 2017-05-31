В Силламяэ хотят ужесточить контроль за парковками и вывозом мусора

Правовая комиссия Силламяэского горсобрания считает, что решению проблем с организацией парковок может содействовать реальное наказание нарушителей, что городское управление должно смелее назначать предупредительные штрафы за неправильную парковку как на городских улицах, так и на дворовых территориях.

Согласно сообщению силламяэского инспектора по надзору Меэлиса Тунгала, за 2016 год было составлено 50 протоколов о нарушении правил парковки. За пять месяцев этого года таких дел о проступке уже 34. По всем были выписаны штрафы.

В мае полиция выслала в городское управление шесть материалов с фотографиями нарушителей правил парковки около многоквартирных домов. На сегодня штрафы по этим проступкам назначены не были, но с председателями квартирных товариществ проведены беседы с целью упорядочить организацию парковки и с помощью дорожных знаков разрешить парковаться на тротуарах.

Вторым важным пунктом обсуждения правовой комиссии стала мусорная проблема, в частности, организация незаконных мусорных свалок в городе. Некоторые жильцы не стесняются выбрасывать свой бытовой мусор прямо у себя под окнами либо в обычные урны, а с появлением птиц и ветра мусор разносится по всей улице.

С целью усиления надзора за незаконным складированием мусора правовая комиссия рекомендовала городскому управлению приобрести несколько мобильных камер видеонаблюдения, с помощью которых можно устанавливать нарушителей и строго наказывать их. Расположение камер будет периодически меняться, но позволит охватить наиболее проблемные места складирования и фиксировать нарушения.