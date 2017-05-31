Россия высылает генконсула Эстонии и главу псковской канцелярии консульства ЭР

Об этом сообщил МИД РФ, отметив, что в связи с недружественной акцией властей Эстонии, объявившей нежелательными лицами двух российских дипломатов, 31 мая в МИД России был вызван посол Эстонии в Москве Арти Хилпус.

"Главе эстонского диппредставительства вручена нота, в которой сообщается, что в качестве ответа на упомянутый провокационный шаг Таллинна принято решение об объявлении персонами нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии Генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Катрин Канарик. Указанным эстонским дипломатам предписано покинуть пределы Российской Федерации в пятидневный срок", - отмечается в заявлении.

"С российской стороны вновь подчеркнуто, что продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей неизбежно самым негативным образом скажется на двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия такой политики лежит на эстонской стороне", - говорится в заявлении.

Напомним, в минувшую пятницу Эстония решила выслать двух российских дипломатов. Речь идет о генеральном консуле РФ в Нарве Дмитрии Казенном и консуле-советнике Андрее Сургаеве. По одной из версий, дипломатов РФ могли выслать из Эстонии из-за ситуации с военным памятником в Кивиыли.

"Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", - прокомментировали в тот же день решение эстонских властей в МИДе РФ.