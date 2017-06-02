В Ида-Вирумаа прошла Морская ассамблея

На международной Морской ассамблее в Ида-Вирумаа задумались, как сделать акваторию Финского залива более привлекательной для инвесторов и туристов.

Малый порт Пуртсе или Лиймала является одним из тех предприятий, которые заинтересованы в развитии яхтенного туризма. Восточная часть Финского залива в этом плане - самая малопосещаемая, но исправить эту ситуацию возможно, передает "Актуальная камера".

"Считаю, что подобными форумами и мероприятиями в сотрудничестве с Финляндией или Германией, а также работой с яхтсменами привлечь туристов можно. Эта работа потребует десятки лет, но она даст свои плоды", - считает член правления НКО "Развитие порта Лиймала" Ханнес Притс.

Представители Эстонии, России и Финляндии уже несколько лет обсуждают, как сделать Финский залив привлекательным для туристов и что может послужить для привлечения инвестиций в большие и малые порты трех стран.

"На востоке Эстонии есть много интересных мест. Более того, здесь есть уникальные озера, как раз приграничные - Чудское, Псковское", - говорит член морского совета при правительстве Санкт-Петербурга Андрей Березкин.

"Сам по себе формат Морской ассамблеи - это возможность поговорить и найти общий язык по одному или другому вопросу. Поскольку залив у нас один и проблемы общие", - отмечает представитель мэрии Силламяэ Антон Макарьев.

Среди тем, которые обсуждались на Морской ассамблее, были проекты организации совместных мероприятий, а также развитие идеи морского парома Силламяэ - Котка.