В Ляэне-Вирумаа пьяный водитель сбил трех велосипедистов и скрылся с места ДТП

В субботу вечером в больницу попали три велосипедиста, которых сбил пьяный водитель автомобиля, скрывшийся с места происшествия.

В 20:55 в самом начале шоссе Мое-Ныммкюла в волости Тапа Ляэне-Вируского уезда автомобиль Suzuki, за рулем которого находился 20-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, наехал сзади на трех двигавшихся по дороге велосипедистов: 16-летнюю девушку и юношей 17-и и 19-и лет, передает в воскресенье, 4 июня, служба новостей "Радио 4".

Водитель скрылся с места происшествия. Скорая помощь доставила пострадавшую велосипедистку в Северо-Эстонскую региональную больницу в Таллинне, а молодых людей в больницу города Раквере.

О характере повреждений не сообщается, однако, по предварительным данным, они не представляют угрозы для жизни.

В целом в субботу на дорогах Эстонии произошло шесть тяжелых ДТП, в которых пострадали 10 человек, из них половина - молодые люди младше 20-и лет.