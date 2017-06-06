В Финляндии мужчину посадили в тюрьму за 34 000 литров контрабандного алкоголя из Эстонии

Уездный суд Хельсинки вынес приговор в деле о массивной контрабанде алкоголя. Главный фигурант был приговорён судом к 1,2 годам тюремного заключения за нарушение алкогольного законодательства при отягчающих обстоятельствах и уклонение от уплаты налогов.

Согласно заключению суда, мужчина перевез из Эстонии более 34 000 литров алкогольных напитков, не сообщив об этом органам таможни. Большая часть напитков была реализована через личные контакты обвиняемого. Преступления были совершены в 2012 – 2015 годах.

По информации уездного суда, мужчина уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 70 000 евро, которые он также обязан выплатить таможне, сообщает YLE.

Уездный суд вынес в том же деле приговоры восьми другим соучастникам. Всех их приговорили к штрафам за незаконное использование контрабандных продуктов. Согласно полученной судом информации, они приобрели незаконно провезённые главным фигурантом алкогольные напитки.