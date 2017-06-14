Эстонская прокуратура закрыла дело об убийстве гражданина РФ Дмитрия Ганина

Дело об убийстве российского гражданина Дмитрия Ганина, который погиб во время трагических событий в апреле 2007 года, закрыто за истечением срока давности.

"Согласно статье 81 Пенитенциарного кодекса, срок давности в случае преступления первой степени составляет десять лет. Исходя из этого, Пыхьяская окружная прокуратура 7 июня после дополнительной проверки закрыла уголовное дело об убийстве Ганина", - сообщил корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас.

"Сегодня с собранными в ходе уголовного дела доказательствами ознакомился представитель потерпевшего. В данный момент еще есть возможность обжаловать закрытие уголовного дела", - добавил Каллас.

Живший в Эстонии российский гражданин Ганин (20) с другом Олегом Розенковым подверглись нападению в ночь на 27 апреля 2007 года на улице Татари. Ранее в центре Таллинна вспыхнули массовые беспорядки из-за решения правительства перенести памятник "Бронзовый солдат" с Тынисмяги на военное кладбище. Ганин скончался на месте от ножевого ранения.

"Центральная криминальная полиция вместе с Пыхьяской окружной прокуратурой возбудила уголовное дело по статье "убийство". Расследование было очень основательным, полиция проделала всю необходимую работу для выяснения всех обстоятельств. В ходе расследования выяснилось, что причиной смерти Ганина стало ножевое ранение, а до этого Ганина били ногами и руками. В ходе расследования были выявлены все участвовавшие в избиении Ганина личности, но не было найдено доказательств, чтобы определить, кто же конкретно нанес ножевое ранение, после которого жертва умерла. В правовом государстве, каким является Эстония, нужны веские доказательства, и выявления участников избиения было недостаточно для того, чтобы доказать факт убийства", - пояснил решение прокуратуры Каллас.

Как писал rus.err.ee ранее, полиция выявила пять человек, которые избивали Ганина и Розенкова в роковую ночь. Двое подозреваемых даже были арестованы на некоторое время, но два года спустя прокуратура прекратила против них дело с опортунитетом, потому что их вину сочли незначительной.

Мужчины выплатили государству суммы в размере от 5000 до 12 000 крон, в зависимости от их роли в событиях.