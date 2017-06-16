В гаражах на Тонди нашли угнанный в Финляндии Maserati

Эстонская полиция нашла в гаражах столичного района Тонди угнанный в Финляндии автомобиль класса люкс - Maserati. Полиция ищет свидетелей, видевших этот автомобиль на дорогах Эстонии.

В финском городе Тампере 6 июня мужчина взял для пробной поездки автомобиль Maserati и "забыл" его вернуть. Оперативники финской полиции обратились за помощью к своим коллегам в Эстонии, которые вместе с экспертами Департамента технического надзора нашли пропажу 12 июня в гаражах столичного района Тонди, сообщила Пыхьсякая префектура.

По данным Пыхьяской префектуры, автомобиль с финскими номерами был замечен в Харьюском уезде и в Таллинне. Полиция просит свидетелей, видевших похожий автомобиль на дорогах Эстонии, сообщить об этом по телефону 112.

В рамках следствия по угону автомобиля в Эстонии никого не задержали. После проведения всех следственных мероприятий автомобиль будет возвращен владельцу.