Прогноз: в Иванову ночь температура воздуха может упасть до нуля

По данным метеослужбы Эстонии, нынешняя Иванова ночь будет прохладной, температура воздуха местами может упасть до нуля, а днем температурный максимум не превысит 15 градусов.

В праздник победы 23 июня над Россией сохранится циклон, периферия которого будет расположена над восточным побережьем Балтики, вероятность осадков в Эстонии составит 50%, на островах меньше. "Сейчас еще есть вероятность, что циклон ослабеет, в таком случае кратковременных дождей будет меньше. Однако очевидно, что традиция Ивановой ночи нарушена не будет, и надежды на погоду без осадков в Эстонии нет", - отметили синоптики.

23 июня ожидается умеренный ветер северных направлений, температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, на морском побережье на 2-3 градуса выше, днем 12-15 градусов тепла, во время дождя прохладнее.

В ночь на 24 июня, то есть в Иванову ночь, обширных осадков не ожидается, однако отдельные дожди вероятны. Ветер ослабеет, температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, на почве местами не исключено понижение до нуля, на морском побережье на 3-4 градуса выше.

Днем вероятность осадков уменьшится, ветер стихнет и сменит направление на западное. Температура воздуха там, где не будет дождя, 15 градусов тепла, во время дождя на 2-3 градуса ниже.