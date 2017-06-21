Среди задержанных в Петербурге наркоторговцев оказался гражданин Эстонии ({{commentsTotal}})
В Выборгском районе Петербурга 20 июня полиция после погони за наркоторговцами задержала трех человек, среди них гражданин Эстонии.
Вечером 20 июня при проведении контрольной закупки оперативники Выборгского района сошлись с тремя мужчинами в бронированном "Лексусе". После сорванной сделки торговцы попытались уехать от стражей порядка, теряя по дороге колеса, выбрасывая порошок из окон и отстреливаясь. Задержаны трое, в том числе бывший сотрудник полиции Алексей Харлашин и гражданин Эстонии, сообщает "Фонтанка".