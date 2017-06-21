Среди задержанных в Петербурге наркоторговцев оказался гражданин Эстонии

Из-за нехватки рабочей силы и изменений потребительских привычек Maxima откажется от кулинарных прилавков в своих маленьких магазинах и уменьшит алкогольные отделы, так как продажи алкоголя падают. Правительству пора пересмотреть политику в трудовой сфере и алкогольную политику, считает генеральный директор Maxima Eesti, литовец, Вигинтас Шапокас, который занимает эту должность уже практически два года.