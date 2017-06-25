Эстонские ученые успешно участвуют в крупнейшей в мире научной программе Horisont 2020

Ученые Эстонии принимают все большее участие в программе Европейского союза Horisont 2020 – с 2014 года эстонские научные проекты в сумме получили более 72,6 млн евро.

По словам вице-канцлера по вопросам высшего образования и науки Индрека Рейманда, успех эстонских ученых в программе Horisont 2020 говорит о высоком уровне науки в Эстонии, и в то же время свидетельствует и о ее больших потребностях. "Помимо достижений университетов и научных учреждений, радостно отметить также активность и успех предприятий", - сказал Рейманд.

"В скором времени начнется председательство Эстонии в Совете Европейского союза, и мы будем выступать за то, чтобы объемы программы Horisont в течение следующего периода выросли, а порядок участия в ней стал проще. При этом мы и сами должны больше финансировать нашу науку", - считает Рейманд.

Европейской комиссией были опубликованы новые данные об участии государств в программе Horisont 2020, и в списке из 28 стран Эстония занимает хорошую позицию.

Ученые Эстонии получали в 1,2 раза больше средств на проведение научной деятельности в расчете на одного жителя, чем в среднем по ЕC, и по этому показателю в списке стран-членов ЕС Эстония занимает 12-е место. Если рассматривать средства, получаемые в рамках программы, относительно ВВП, то по этому показателю Эстония превышает средний результат стран-членов ЕС более, чем в два раза, и в общем рейтинге занимает третье место. По числу ученых, работающих полный рабочий день и вовлеченных в программы Horisont, Эстония находится на 9-м месте, превышая средний по ЕС показатель в 1,3 раза.

Из числа университетов и научных учреждений Эстонии наиболее успешными участниками программы Horisont 2020 стали Тартуский университет и Таллиннский технический университет. Почти треть от общего объема субсидий ЕС приходится на долю предприятий. При проведении научных проектов и проектов по развитию в первую очередь поддержку получали малые и средние предприятия. Среди них: Skeleton Technologies, занимающееся разработкой технологии супер-аккумуляторов, Lingvist Technologies, разрабатывающее программное обеспечение для изучения языков, а также Cybernetica AS, которое занимается разработкой решений, связанных с ИТ-системами и кибербезопасностью. Крупнейшим на данный момент является проект Тартуской горуправы по созданию "умного района" - Smartencity, объем которого составляет 8,2 млн евро.

Программа Horisont 2020 является основой финансирования научных исследований и инноваций Европейского союза. Объем программы составляет 75 миллиардов евро, что делает ее крупнейшей научной программой в мире.