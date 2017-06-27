ФОТО: полиция приступила к разгону защитников ивы в Хааберсти

Рано утром во вторник, 27 июня, полиция приступила к разгону защитников серебристой ивы в столичном районе Хааберсти. По замыслу столичных властей, дерево будет срублено, поскольку это необходимо для строительства крупной дорожной развязки.

Как передает портал новостей вещания ERR.ee, на месте находятся десятки полицейских, в том числе представители спецподразделения.

Несколько активистов залезли на дерево. Чтобы их снять, приехал автомобиль спасателей с лестницей.

К 8 утра спасатели установили под деревом специальный куб - страховочное средство - которое, в случае падения людей, должно уберечь их от получения травм, уточняет служба новостей "Радио 4".

С точки зрения закона действия защитников дерева подпадают под статью о самовольном вторжении, поскольку они находятся в огороженной и обозначенной запретной зоне строительства.

Согласно пенитенциарному кодексу, наказание по этой статье — денежный штраф или тюремное заключение до одного года.