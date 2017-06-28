Нарва на неделю останется без тепловой энергии

В связи с проведением планового ремонта тепловых сетей с 3 по 9 июля включительно будет приостановлена поставка тепловой энергии потребителям города Нарва.

Поставка тепловой энергии будет приостановлена в понедельник, 3 июля в 20:00. Компания Narva Soojus просит закрыть входные задвижки на теплоузле и открыть после них дренажи или воздушники до 12:00 часов 4 июля и на весь срок ремонта по 9 июля включительно.

Восстановление подачи тепловой энергии потребителям, не имеющим задолженности за тепловую энергию будет выполняться с 8 утра 10 июля.

На тех участках, где будет выполняться реновация теплосети для обеспечения надежности ее работы, остановка снабжения тепловой энергией будет более продолжительной, до 16 июля. Данная информация касается жителей домов по адресу Кересе 24, Выйду 16 и Раху 22.

В указанные периоды будут произведены ремонтно-технические работы, которые обеспечат возможность бесперебойной поставки тепловой энергии всем потребителям в последующие периоды, заверяет предприятие, которое также приносит свои извинения за возможные неудобства.