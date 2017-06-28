Ивангород получит 7,5 млн евро на благоустройство города

"Этот город, расположенный на территории Ленинградской области, — "въездные ворота" в Российскую Федерацию. И наша задача - достойно встречать приезжающих из Европы гостей", — отметил глава региона Александр Дрозденко.

По его словам, уже в 2017 году на первый этап работ в Ивангороде выделено 30 млн рублей (454 тыс. евро), в перспективе на программу, рассчитанную на 5 лет, будет инвестировано из бюджета еще 500 млн рублей (7,5 млн евро), передает сайт Ленинградской области.

"Принято решение о завершении строительства в Ивангороде современного пограничного пропускного пункта, а также реконструкции улицы Гагарина и городской набережной, сооружении трёх современных спортивных площадок, бассейна, ледового дворца. Эти объекты изменят облик приграничного города в лучшую сторону, — подчеркнул Александр Дрозденко. — В перспективе мы рассчитываем добиться свободного въезда в Ивангород всех граждан России, что сделает город с его главной достопримечательностью - уникальной крепостью XV века - ещё одним туристическим центром Ленинградской области, даст новый импульс развитию городской экономики".