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Прибыль Transiidikeskuse выросла за год до 3,5 млн евро ({{commentsTotal}})

Transiidikeskuse AS – оператор специализированных терминалов контейнерных и генеральных грузов, находящихся в порту Мууга.
Transiidikeskuse AS – оператор специализированных терминалов контейнерных и генеральных грузов, находящихся в порту Мууга. Автор: Фото: Scanpix/Postimees
Экономика
Экономика

Предприятие Transiidikeskuse AS, предлагающее свои услуги в порту Мууга, в 2016 году увеличило оборот на 5 процентов, а прибыль - на 12 процентов.

Как передает во вторник, 4 июля, служба новостей "Радио 4", по сравнению с предыдущим годом оборот компании вырос до 19,3 млн евро, а чистая прибыль - до 3,5 млн евро.

Инвестиции предприятия в прошлом году составили 5 миллионов евро. В нынешнем бюджете на инвестиции предусмотрено 4 миллиона евро.

Расходы на зарплату работников составили около четырех миллионов евро. Всего на предприятии работает 229 человек.

Редактор: Сергей Михайлов

прибыльtransiidikeskuseоборот


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