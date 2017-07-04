Прибыль Transiidikeskuse выросла за год до 3,5 млн евро

Предприятие Transiidikeskuse AS, предлагающее свои услуги в порту Мууга, в 2016 году увеличило оборот на 5 процентов, а прибыль - на 12 процентов.

Как передает во вторник, 4 июля, служба новостей "Радио 4", по сравнению с предыдущим годом оборот компании вырос до 19,3 млн евро, а чистая прибыль - до 3,5 млн евро.

Инвестиции предприятия в прошлом году составили 5 миллионов евро. В нынешнем бюджете на инвестиции предусмотрено 4 миллиона евро.

Расходы на зарплату работников составили около четырех миллионов евро. Всего на предприятии работает 229 человек.