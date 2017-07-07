Силламяэский порт рассчитывает в этом году перевалить 7 млн тонн груза

В этом году Силламяэский порт рассчитывает вернуть былую славу: руководство порта планирует перевалить свыше 7 млн тонн груза. Правда, достижению этой цели мешают прохладные политические отношения между Эстонией и Россией, передает "Актуальная камера".

Самый близкий европейский порт и мост между Европой и Россией – такими эпитетами награждают Силламяэский порт. На сегодняшний день через Силламяэ проходит пятая часть грузоперевозок Эстонии, причем результаты первого полугодия 2017 года скорее позитивны.

"Если сравнивать с показателями прошлого года – это будет рост, и мы можем достичь рекордного уровня, который был в 2014 году – свыше семи миллионов тонн", – высказал надежду член правления Силламяэского порта Маргус Вяхи.

В минувшие 3 года на экономических показателях порта Силламяэ сказалось падение российского транзита. При этом, по словам собственника порта Тийта Вяхи, латвийские и финские коллеги сумели сохранить транзит на прежнем уровне. Холод в политических отношениях с Россией сказался на недополученной прибыли эстонских предприятий.

"Мы хотели быть участниками проекта Nord Stream-1, но к сожалению по политическим мотивам у нас не получилось. Эти трубы пошли в Котка. Когда начинался Nord Stream-2, мы также делали заявку, но опять же эти трубы пошли в Финляндию. И когда мы в прошлом году посещали Котка, то мы видели эти трубы и очень радостных финнов вокруг этих труб", – сказал председатель совета директоров Силламяэского порта Тийт Вяхи.

По мнению Вяхи, эстонским политикам стоит присмотреться к действиям своих северных и южных коллег и улучшить отношения с Россией, на которые рассчитывает бизнес. По данным российской стороны, Эстония потеряла до полумиллиарда евро на падении транзита.

"Я видел данные, согласно которым за последние десять лет Эстония потеряла на транзите приблизительно 350-500 млн евро", – сказал посол РФ в Эстонии Алексанадр Петров.

По словам Петрова, развитие добрососедских отношений обернется прямой выгодой для соседних стран, что касается в первую очередь торгово-экономических отношений. Как сказал посол, в Силламяэ, отчетливо понимаешь настроение эстонских бизнес-сообществ, которые готовы принять протянутую руку с российского берега.