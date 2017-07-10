ФОТО: в Нарве полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой

Утром в понедельник, 10 июля, на улице в Раквере в Нарве произошло ДТП с участием оперативного автомобиля полиции и автомашины Škoda. В результате происшествия никто серьезно не пострадал.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee рассказала пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде.

"На встречу полицейскому патрулю на быстрой скорости ехал легковой автомобиль. По информации полицейских, его скорость движения составляла как минимум 70 км/час вместо максимально допустимой 50 км/час. Полицейские решили остановить нарушителя и, включив проблесковые маячки, начали разворачиваться. В этот момент в полицейскую машину врезался ехавший сзади автомобиль Škoda", - описала ситуацию Лойде.

"Никто не пострадал, все были трезвые", - добавила пресс-секретарь.

В беседе с корреспондентом ERR в Нарве водитель Škoda сказал, что полицейский автомобиль сначала показал поворот направо, а когда он начал его объезжать, власти резко развернулись с включенными мигалками и столкновения было уже не избежать.

Водитель предположил, что свой маневр полицейские осуществили, не посмотрев в зеркала.