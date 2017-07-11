Нарву и Ивангород расстреляют из пушек в компьютерной игре

Петербургский разработчик исторических игр для виртуальной и дополненной реальности компания Piligrim XXI выпустила приложение по мотивам исторического сражения под Нарвой между войсками Швеции и России в начале XVIII века – Нарвская баталия. Компания набирает команды, которые будут сражаться друг с другом, обстреливая крепости Нарва и Ивангород, и набирать очки. Победители определятся в конце 2017 года.

Игра создана по мотивам реальных событий, развернувшихся на берегах реки Наровы в начале XVIII века. Здесь в 1700 году Петр I бросил вызов Карлу XII, осадив Нарвский замок, но не знавшее поражений шведское войско разгромило русскую армию. Спустя четыре года российский император взял блистательный реванш над шведами.

Менеджер по маркетингу компании Piligrim XXI Евгения Барынина сказала порталу rus.err.ee, что битва под Нарвой только начинается, а победитель станет известен в конце года. "Правила игры просты: игрок выбирает, на чьей стороне будет сражаться. Шведские полки защищают Нарву, российские – Ивангород. Игрок получает под свое командование артиллерийский расчет. Задача – захватить крепость противника. Для этого придется пробить изрядную брешь в стене противоположного замка и уничтожить пару-тройку боевых кораблей. Игра рассчитана на три раунда, с каждой новой победой игрок получает повышение в чине и новую команду бомбардиров. Результаты каждого пользователя учитываются в турнирной таблице (q-r.to/narvabattle), которая обновляется в режиме реального времени".

В настоящий момент, по словам Барыниной, игра доступна только в режиме виртуальной реальности. "Совсем скоро мы запустим приложение в дополненной реальности, и тогда артобстрел можно будет произвести прямо с крепостных стен. Это будет невероятное приключение для туристов, приезжающих в Нарву и Ивангород".