ВИДЕО: в Нарве пьяный водитель на скорости 180 км/ч пытался скрыться от полиции

В воскресенье, 9 июля, от полицейского патруля на большой скорости в Нарве пытался скрыться автомобиль BMW, которым управлял 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Попытка нарушителя скрыться от полиции закончилось дорожно-транспортным происшествием. Во вторник, 11 июля, Вируский уездный суд признал мужчину виновным в управлении моторным средством в состоянии алкогольного опьянения и приговорил его к полутора годам условного тюремного заключения.

Об автомобиле BMW, стиль езды которого показался странным, в Центр тревоги сообщил внимательный мужчина, передают пресс-службы Идаской префектуры и Вируской окружной прокуратуры

BMW ехал на большой скорости по дороге Нарва - Нарва-Йыэсуу - Хийеметса, при этом из окна автомобиля выкидывались бутылки.

На сообщение отреагировал патруль полиции, от которого водитель пытался скрыться по шоссе Таллинн - Нарва, в самом городе, а также используя второстепенные дороги.



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Местами скорость BMW в черте города доходила до 180 км/ч. На Электрияама теэ мужчина потерял управление над автомобилем и въехал в двигавшийся навстречу грузовик. Люди в результате ДТП не пострадали. После столкновения полицейские задержали водителя, которых находился в состоянии уголовного алкогольного опьянения.

"Лишь по счастливой случайности по вине этого водителя не пострадал никто из прохожих и других участников дорожного движения - несмотря на поздний час, на улице было достаточно много людей", - прокомментировал руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой, водитель в состоянии алкогольного опьянения опасен не только себе, но и другим участникам дорожного движения. "Важно, чтобы такой водитель больше не садился за руль, поэтому я подала в суд ходатайство о лишении этого мужчины права на управление на два года", - сказала Христофорова.

Вируский уездный суд признал мужчину виновным в управлении моторным средством в состоянии алкогольного опьянения и вынес ему в качестве наказания тюремное заключение сроком в 1,5 года, которое не будет приведено в исполнение, если мужчина не совершит в ходе трехлетнего испытательного срока нового умышленного преступления. В качестве дополнительного наказания мужчина лишен права на управление моторным транспортным средством на два года.

Судебное решение вступит в силу через 15 дней.

В этом году по вине нетрезвых водителей на дорогах Эстонии произошло 242 ДТП, в которых погибло пять и пострадало 87 человек.