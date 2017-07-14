У двух островов на Нарвском водохранилище появились имена

Департамент архитектуры и городского планирования Нарвы сообщил об установлении географических наименований двух островов на водохранилище - Põhja-Svariksaar и Lõuna-Svariksaar (Пыхья-Свариксаар и Лыуна-Свариксаар). Наименование островов связано с легендой о рабочем с Кренгольмской мануфактуры по фамилии Швариков, таскавшем камни для искусственного острова. Никто легенду не оспорил, острова получили официальное название.

Проект распоряжения наименовании островов был опубликован на городском сайте 15 мая. Возражений или предложений по данному проекту получено не было, поэтому наименования островов остались неизменными.

Как ранее писал портал rus.err.ee, наименования островов предложил член городской географической комиссии Александр Малышко. Он рассказал, что в 70-90-е годы работал геодезистом в Нарвском общестроительном тресте и однажды в курилке услышал историю о том, что якобы работник Кренгольмской мануфактуры по фамилии Швариков в зимнее время по льду в течение нескольких лет таскал на мелководье Нарвского водохранилища камни.

"Таким образом, был создан искусственный остров. Эту историю я вспомнил уже когда работал геодезистом в городской управе и обнаружил на аэроснимках на Нарвском водохранилище напротив садоводства "Приморский" неизвестный остров с домиком", - пояснил Малышко.