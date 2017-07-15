На хуторе в Вильяндимаа обнаружены украшения бронзового века

На участке, где копали колодец, были обнаружены топор и древние украшения бронзового века, девять редких древних ножей. Находки изучат археологи из Тартуского университета, пишет газета Eesti Päevaleht.

Археологи предполагают, что на месте Мяэтоа в древние времена с бронзового века до начала средних веков было поселение. По словам тартуского археолога Айна Мяэсалу, ножи обоюдоострые, что редкость для археологических находок в Эстонии.