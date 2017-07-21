В первом полугодии в Эстонии выявили на 10% меньше фальшивых купюр, чем годом ранее

В первой половине 2017 года в Эстонии было выявлено 247 фальшивых евробанкнот, что примерно на 10% меньше в годовом сравнении.

В то же время, этот показатель удержался на одном уровне со второй половиной 2016 года.

В текущем году в Эстонии было выявлено больше всего подделок 50-евровых купюр – всего 188 случаев подделки, или 76% общего числа обнаруженных в Эстонии подделок, сообщил Банк Эстонии.

В целом в еврозоне около 85% подделок составляют банкноты достоинством 20 и 50 евро, как и год назад. С учетом количества находящихся в обращении евробанкнот число подделок является небольшим по меркам как Эстонии, так и еврозоны. Подробный обзор распространявшихся в Эстонии фальшивых купюр находится на сайте Эстонского института судебной экспертизы (EKI).

Чтобы определить подлинность банкноты, ее следует пощупать, рассмотреть, повертеть, а при сомнениях сравнить с подлинной банкнотой. При сомнениях в подлинности банкноты или монеты следует обратиться в полицию, которая назначит экспертизу.