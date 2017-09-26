Фирма SEBE закроет два маршрута на линии Нарва - Кохтла-Ярве

Автобусное предприятие SEBE решило досрочно прекратить обслуживание двух коммерческих линий по маршруту - Нарва - Силламяэ - Йыхви - Кохтла-Ярве.

Срок действия лицензии на обслуживание уездных линий №503 и №903 истекает 3 апреля 2018 года, но компания решила прекратить перевозки пассажиров уже с 1 января.

"Эти линии являются убыточными - расходы превышают доходы", - говорится в письме члена правления фирмы SEBE Малле Рауд в уездную управу Ида-Вирумаа.

С учетом планов государства ввести в следующем бесплатный общественный транспорт в уездах, предприятие прогнозирует дальнейшее снижение количества пассажиров на коммерческих линиях.