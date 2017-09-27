Из-за пожара на складе боеприпасов в Украине нарушено транспортное сообщение

В результате пожара на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области Украины пострадали два человека. Около 30 000 человек эвакуированы. Движение на близлежащих трассах и в воздушном пространстве перекрыто.

"Две женщины обратились за медицинской помощью, не тяжелые травмы", - отметил в эфире телеканала "112 Украина" первый заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко. Он добавил, что на данный момент за минуту взрывается порядка трех снарядов.

26 сентября около 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны Украины, расположенных вблизи Калиновки. На тушение пожара от воинской части привлечены два пожарных танка, а к месту происшествия направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Местные жители сообщают, что в городе перебои с электроснабжением.

Въезды в Калиновку перекрыты, полиция обеспечивает сохранность имущества выезжающих из города местных жителей от мародеров. Перекрыто движение на трассе Винница-Киев и Житомир-Могилев-Подольский.

На данный момент эвакуировано 30 000 человек.

По информации пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины, пожар на территории арсенала военной части в Калиновке Винницкой области в общей сложности охватил 10% складов.

На арсенале в Калиновке, как сообщали ранее местные власти, хранилось около 83 000 тонн боеприпасов.

Воздушное пространство в радиусе 50 км от места происшествия полностью закрыто. Чрезвычайная ситуация привела к изменению маршрута уже 47 пассажирских поездов.

Как передает УНИАН, военная прокуратура квалифицировала пожар и взрывы на складе с боеприпасами вблизи Калиновки Винницкой области как диверсию.