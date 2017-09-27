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Строительство мультимедийного центра в Нарве откладывается из-за затянувшихся переговоров ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Сергей Степанов
Ида-Вирумаа

Осенью прошлого года в Нарве пообещали построить к лету 2018 года современный мультимедийный центр под названием Objekt ("Объект"). Однако строительные работы до сих пор не начинались. По словам владельца здания, проект находится на рассмотрении у "Объекта" уже четыре месяца, но до сих пор ответа он не получал.

На фоне отсутствия строительных работ по адресу Линда 2 в Нарве, стали появляться слухи том, что якобы владелец здания потерял интерес к проекту, а "Объект" ищет другое здание.

"Может быть некоторые проблемы собственника здания вызваны тем, что размещение организаций, которые должны были располагаться по соседству с инкубатором "Объект", либо под вопросом, либо откладывается", - предположил управляющий по маркетингу "Объекта" Антон Осиповский.

Собственник здания утверждает, что проблем с арендаторами нет, но признается, что определенные коммуникационные проблемы с "Объектом" у него действительно есть.

"Линда 2 - здание, владельцем которого я являюсь, отослало проект по аренде площадей ребятам из "Объекта" в мае этого года. Мы ждем ответа уже четыре месяца. Однако я знаю, что теперь этим проектом стал заниматься Мартин Аадамсоо, бывший руководитель БФМ, а также руководитель инкубатора "Дигикс" и один из учредителей "Объекта". Я надеюсь, что теперь мы быстро найдем способ прийти к финишу", - отметил Аллан Калдоя, владелец здания Линда 2.

Мартин Аадамсоо разделяет оптимизм владельца здания об успешном завершении переговоров. Сейчас им необходимо определиться с суммой вклада "Объекта" в строительные работы, от чего будет зависеть и величина арендной платы. А что касается даты открытия, Аадамсоо считает, что центр откроет свои двери в конце 2018 года.

По нынешним планам, на бывшем Балтийце в Нарве будет не только современнейший мультимедийный инкубатор, но и творческий центр "Ваба Лава", который тоже планируется открыть в здании по адресу Линда 2. Там должны разместится театральные площадки, в том числе и театра "Ильмарине". А еще туда переедут объединенная студия Эстонского телерадиовещания и кафе.

Остается надеяться, что собственники и арендаторы, наконец, договорятся и большого сбоя в старте этого грандиозного проекта не будет. А в ноябре 2018 года в Нарве действительно откроется творческий центр, а затем и мультимедийный хаб.

Редактор: Дина Малова

Источник: ETV+

"объект" в нарве


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