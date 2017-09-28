ФОТО: повешенная на дерево в Нарве кукла привлекла внимание полиции

Утром, 28 сентября, в парке в районе Пяхклимяэ, прохожие обнаружили повешенную на дерево куклу. На место прибыла полиция и спасатели, которые сняли куклу.

По сообщению Идаского спасательного центра, вызов поступил утром, манекен сняли с дерева.

У него на груди была табличка, на которой была цитата из романа "Триумфальная арка" Эриха Марии Ремарка - "Рождаясь на свет, мы отнюдь не улыбаемся".

Манекен на дереве в парке Пяхклимяэ в Нарве. Автор: vk/narvanews