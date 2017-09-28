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Предприниматели призывают государство привлечь инвесторов на Северо-Восток Эстонии ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Александр Красноумов, "Актуальная камера"
Ида-Вирумаа

Глава Силламяэского порта Тийт Вяхи на экономической конференции в Нарве призвал государство привлечь инвесторов на Северо-Восток Эстонии, передает "Актуальная камера".

Участники конференции, среди которых были представители городских властей и ведущие предприниматели Эстонии, единодушно отметили высокий потенциал приграничного города и всего Северо-Востока, а также проблематику региона.

"Это сложный регион. Естественно, мы все понимаем значение международных отношений. Если несколько десятков лет тому назад находящаяся рядом граница являлась выгодой, то сегодня это, скорее, проблема. Но времена меняются, так что все может измениться к лучшему", – сказал бывший еврокомиссар Сийм Каллас.

Поменять ситуацию к лучшему, по мнению бизнесменов и политиков, возможно с помощью привлечения инвесторов и инвестиций, но чтобы международные корпорации строили заводы и давали работу жителям региона, государству необходимо сделать шаги навстречу.

"Я понимаю, что безопасность для Эстонии – самый первый вопрос. В одобренном на днях госбюджете на 2018 год оборонный бюджет увеличится на сто миллионов, и я с этим полностью согласен, но у меня есть поправка. Давайте не покупать оружие, патроны, какие-то боеприпасы, а дадим 100 миллионов на развитие Ида-Вирумаа и так десять лет подряд. Вот это и есть прямые расходы на безопасность, тогда у нас будет очень хороший контакт с местным населением", – сказал председатель совета Силламяэского порта Тийт Вяхи.

Строить дороги, открывать стадионы, театры и концертные залы, развивать систему образования с учетом требований высокотехнологичного бизнеса – все это поможет удержать людей в регионе.

"Очень важно, чтобы и местная власть, и местные предприниматели услышали, почему приходят или почему могут не прийти крупные инвесторы, которые смогут по-настоящему изменить экономику региона. Нам необходимо прилагать совместные усилия для того, чтобы таких предприятий как "Ааквафор" было больше, потому что это дает новые рабочие места, тогда и город будет развиваться", – отметил руководитель Нарвского технопарка Владимир Орлов.

Редактор: Ирина Киреева

нарвасийм калластийт вяхиинвесторы


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