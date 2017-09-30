Поздно вечером в пятницу сотрудникам полиции пришлось воспользоваться огнестрельным оружием, чтобы остановить автомобиль, водитель которого проигнорировал требования сотрудников правопорядка.

Полиция в 20:59 получила сообщение, что автомобиль Audi A6, водитель которого может находиться в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость в поселке Лоо, сказал дежурный пресс-секретарь Пыхьяской префектуры ERR.

Патруль заметил автомобиль в 21:07 и подал водителю знак остановиться. Водитель не отреагировал на это, а увеличил скорость.

В 21:09 на перекрестке автомобиль задел ограду. Полицейские решили преградить путь автомобилю таким образом, чтобы одна патрульная машина заехала сзади, а вторая – спереди. При обгоне водитель Audi сделал резкий маневр налево и задел полицейский автомобиль.

В 21:19 полицейские сделали два предупреждающих выстрела в воздух, чтобы остановить машину, но водитель не отреагировал. После этого прострелили заднее колесо. Однако погоня продолжилась.

Когда скорость машины снизилась, полицейские решили въехать в заднее крыло со стороны водителя. В результате этого водитель Audi потерял управление и остановился на обочине.

За рулем был 30-летний мужчина без водительских прав. Его отправили в участок, чтобы выяснить, почему он не остановился и были ли он в состоянии алкогольного опьянения.