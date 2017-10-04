Полиция ищет в Нарве 41-летнего Алексея, у мужчины проблемы со здоровьем

Нарвское отделение полиции просит помощи в поисках 41-летнего Алексея, который ушел из дома в Нарве 1 октября и до сих пор не вернулся. Его мобильный телефон выключен.

Полиция общалась с близкими Алексея и проверила места, где Алексей мог бы находиться, но пока поиски результатов не принесли. По имеющейся информации, он может находиться в районе улиц Пяхклимяэ, Кангеласте или А. Даумана.

Рост Алексея – 178 см, он среднего телосложения, мужчине трудно ходить. На нем были черные брюки, черные ботинки и черная куртка.

Полиция просит всех, кто видел Алексея после 1 октября либо обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.