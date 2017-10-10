ФОТО: в Ласнамяэ броневик Сил обороны столкнулся с автобусом

Во вторник, 10 октября, на Петербургском шоссе в столичном районе Ласнамяэ бронемашина Сил обороны врезалась в городской автобус.

Инцидент случился во второй половине дня. По предварительным данным, автобус остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить человека, а бронемашина врезалась в него сзади.

В пресс-службе Сил обороны сообщили, что бронеавтомобиль возвращался в часть после ремонта.

По информации Пыхьяской префектуры, полицию не место происшествия не вызывали. В результате ДТП никто не пострадал.