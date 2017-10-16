За сезон Таллинн посетили более 564 000 круизных туристов

В понедельник завершился сезон круизных путешествий в Таллинн, в течение которого столицу Эстонии посетили 311 круизных судов, доставивших в город в общей сложности 564 000 туристов. Это на 90 000 больше, чем в прошлом году.

В понедельник в Таллинн прибыло последнее в этом сезоне круизное судно Aidavita, которое доставило в город 1374 туристов, сообщила BNS дирекция Таллиннского порта.

По данным предприятия Tallinna Sadam, число туристов в этом году стало рекордным показателем и для города, и для порта. В прошлом году круизные суда посетили Таллинн за сезон 271 раз, тогда город принял в общей сложности 474 000 круизных туристов.

Восемь судов заходили в Таллинн впервые. Крупнейшее из круизных судов этого года – MSC Fantasia длиной 333,3 метра, которое берет на борт 3800 круизных туристов. Это судно оказалось и самым длинным из всех, когда-либо заходивших в Таллинн.

В принадлежащий Tallinna Sadam порт на острове Сааремаа в этом году зашли пять круизных судов, которые доставили в течение сезона 1505 круизных туристов. Первое посещение острова в этом году состоялось 18 июля судном Serenissima, последнее – 14 сентября, когда на Сааремаа прибыло судно Amadea.

21 мая и 20 июля одновременно пришло шесть разных судов. 7 и 29 июня, 3 июля и 1 августа город посетило более 9000 круизных туристов в день.