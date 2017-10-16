Почти четверть жителей Эстонии в прошлом году жила за чертой бедности

24,4% жителей Эстонии или 320 000 человек в прошлом году жили за чертой бедности — об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник данные Евростата.

На грани нищеты после выплаты социальных пособий в прошлом году в Эстонии проживали 21,7% населения против 19,5% в 2008 году. Ниже черты бедности в Эстонии жили 4,7% населения и еще 5,8% проживали в семьях, члены которых в течение года работали менее чем на 20% своего потенциала.

Чертой бедности в Эстонии считали годовой доход в пересчете на душу населения на сумму в 5187 евро и в пересчете на семью из двух взрослых и ребенка младше 14 лет — 10 892 евро.

В Европейском союзе в 2016 году на грани нищеты и социальной отверженности жили 23,4% населения, то есть, 117,5 млн человек.

30,1% жителей Литвы в прошлом году были за чертой бедности и это был один самых высоких показателей в Европе, показывают обнародованные в понедельник данные Евростата. По сравнению с 2008 годом, в прошлом году этот показатель увеличился на 1,8 процентных пункта.

Этот показатель был выше только в Болгарии (40,4%), Румынии (38,8%) и в Греции (35,6%).

В Латвии за чертой бедности было 28,5% жителей.

В соответствии с методикой исследований, чертой бедности считается уровень доходов, не достигающий 60% среднего показателя доходов по стране.