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ДТП в ида-вируском поселке Удриа: водитель заснул - два человека в больнице ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Дорога Нарва-Йыэсуу-Хийеметса, где произошло ДТП.
Дорога Нарва-Йыэсуу-Хийеметса, где произошло ДТП. Автор: google maps
Ида-Вирумаа

Днем 19 октября на дроге Нарва-Йыэсуу-Хийеметса по соседству с поселком Удриа произошло ДТП, в результате которого пострадало два человека. Причина ДТП - водитель заснул за рулем и въехал в деревья у дороги.

Как сообщил Департамент полиции и погранохраны, ДТП произошло в районе 12 часов дня 19 октября на 24 километре дороги Нарва-Йыэсуу-Хийеметса.

Идаская спасательная служба добавляет, что ДТП произошло возле поселка Удриа Вайвараской волости. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в деревья. На место были вызваны медики.

По данным полиции, за рулем автомобиля Opel Astra находилась 64-летняя женщина, которая заснула за рулем, в результате чего автомобиль отклонился влево, вылетел с дороги и врезался в деревья.

В результате аварии пострадало два человека: водитель и пассажир, 71-летний мужчина, их доставили в Ида-Вируску. центральную больницу.

Редактор: Артур Тооман



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