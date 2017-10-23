В Эстонии начинается Неделя справедливой торговли

В течение ближайших семи дней в Эстонии пройдет ставшая традиционной Неделя справедливой торговли, которая состоится в стране уже в 10-й раз.

В этом году организаторы уделят внимание доступности маркированных товаров, передает в понедельник, 23 октября, служба новостей "Радио 4".

Из проведенного по заказу организации Mondo исследования следует, что 91 процент жителей Эстонии считает, что предприятия должны поддерживать идеи справедливой торговли и поступать ответственно.

Эстонские потребители ценят не только состав еды, но и осознают важность производства изделия или добычи продукта.

По данным организации, в данный момент в каждом магазине присутствует как минимум одно сертифицированное изделие, а местами число так называемых Fairtrade-продуктов превышает полсотни.

Как ранее писал rus.err.ee, Справедливая торговля (по-английски Fair trade) - это организованное общественное движение, отстаивающее справедливые стандарты международного трудового, экологического и социального регулирования, а также общественную политику в отношении маркированных и немаркированных товаров, от ремесленных изделий до сельскохозяйственных продуктов.

В частности, это движение обращает особое внимание на экспорт товаров из развивающихся в развитые страны.