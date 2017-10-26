Первый снег: по всей Эстонии зафиксировано полсотни небольших аварий

По оперативным данным полиции, к утру четверга не было зафиксировано ни одной серьезной аварии. Поступило около 50-и сообщений о небольших дорожных происшествиях, где по первоначальным данным пострадавших нет.

Ночью Департамент шоссейных дорог сообщил, что движение на таллиннской окружной дороге было затруднено в связи со сложными погодными условиями, передает err.ee.

Полиция сообщила, что в южной части Эстонии планируется ограничить движение автомобилей с летней резиной. Рано утром сотрудники полиции в расширенном составе отправились на дороги Тарту, где в первую очередь будут проверять направляющиеся из города автомобили.

Дорожный патруль будет проверять состояние резины. Если шины автомобиля будут в плохом состоянии, то полиция запретит дальнейшее движение на такой машине. По сообщению префектуры, цель таких радикальных мер - предотвратить опасные ситуации на дороге.

Полиция также планиурет проверять состояние резины в Таллинне и в Харьюмаа.