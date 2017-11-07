В междугородних автобусах проверят использование ремней безопасности

Цель проверки - напомнить, что помимо профессионализма водителей автобусов, хорошего технического состояния транспортных средств, соблюдения Закона о дорожном движение и правильного поведения на дороге, обеспечение безопасности зависит и от пассажира, передают утренние новости ETV+.

Во время кампании организаторы будут разъяснять важность использование ремня безопасности в автобусах, проведут в автобусах контрольные рейды и дадут возможность пассажирам протестировать эффект от ремня безопасности в случае дорожного происшествия.