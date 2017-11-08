В Нарве водитель на внедорожнике сбил двух пешеходов ({{commentsTotal}})
В Нарве в результате ДТП на пешеходном переходе пострадали две женщины.
Как сообщает полиция, инцидент произошел во вторник в 9:45 неподалеку от дома №20 на улице Кангеласте, где автомобиль Kia Sorento, которым управлял 65-летний мужчина, наехал на переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавших - ими оказались 63-летняя и 64-летняя женщины - были доставлены в Нарвскую больницу.
Редактор: Сергей Михайлов