Госсуд не утвердил приговор по делу об убийстве женщины и попытке убийства ее сына

Криминальная коллегия Государственного суда вернула на повторное рассмотрение в Таллиннский окружной суд уголовное дело обвиняемых в убийстве женщины и попытке убийства ее сына.

Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил портал ERR Uudised.

Госсуд пришел к выводу, что окружной суд недостаточно обосновал свое решение, поэтому оно должно быть еще раз обсуждено новым составом суда.

Ходатайство о пересмотре дела в окружном суде было подано в Госсуд Пыхьяским окружным прокурором Аннели Лумисте.

Дело касалось приговора в отношении Яны Оя и Тоомаса Сультса, которые летом 2015 года в ходе ссоры на почве ревности убили в Таллинне женщину и пытались убить ее сына.

В июле прошлого года Харьюский уездный суд признал Оя и Сультса виновными в убийстве и попытке совершить убийство с отягчающими обстоятельствами, приговорив обоих к 15 годам лишения свободы.

В ноябре 2016 года окружной суд частично отменил приговор уездного суда в отношении назначенных наказаний и процессуальных расходов. Согласно новому решению, Оя была приговорена к 14 годам и 5 месяцам лишения свободы, а Сультс - к 15 годам.

По оценке прокурора, убийство женщины Оя и Сультсом необходимо переквалифицировать в убийство с отягчающими обстоятельствами, наказав Оя лишением свободы на 18 лет и 5 месяцев, а Сультса - на 16 лет.

Обвинение

Согласно обвинению, Яна Оя и Тоомас Сультс 24 июня 2015 года пришли в квартиру на улице Энергиа в Таллинне, чтобы выяснить отношения со своей знакомой. По мнению Оя, у ее мужа была любовная связь с этой женщиной.

В ходе ссоры Оя наносила женщине удары и душила ее, а Сультс передавал ей предметы, которые Оя использовала для удушения. Сультс также не позволял находившемуся в квартире сыну женщины позвать на помощь.

После убийства Сультс удалил дымовой датчик и поджег простыню под жертвой.

По версии обвинения, после этого Оя подстрекала Сультса к убийству сына жертвы с целью сокрытия преступления и дала ему для этого нож, но сыну удалось себя защитить и сбежать из квартиры.

Полиция задержала Оя и Сультса спустя два дня, и они были арестованы судом по запросу прокуратуры.