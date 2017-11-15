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Ученые проверили ДНК двух мумий египетских мальчиков, хранящихся в Тарту ({{commentsTotal}})

Эстония
Лилиана Клемент, "Актуальная камера"
Эстония

Жителей Тарту поближе познакомили с мумиями двух египетских мальчиков, которые появились в Эстонии сто лет назад, но до недавних пор их происхождение было покрыто завесой тайны. ДНК древних мумий позволили ученым ее приоткрыть, передает "Актуальная камера".

Более двух десятков ученых и экспертов из различных университетов занимались изучением уникальных объектов из хранилища художественного музея Тартуского университета – египетских мумий, которые завезли в Эстонию в 1918 году.

Более полугода понадобилось ученым для проведения тестов и анализов мумифицированных тел.

"Мы проверили зуб от одной мумии, от другой – волосы. Анализ проводили в лаборатории при соблюдении абсолютной стерильности, чтобы не попало никаких инородных ДНК", – пояснила докторант Тартуского университета и Эстонского биоцентра Лехти Сааг.

Результаты анализов ДНК подтвердили, что речь идет о подлинных египетских мумиях мальчиков, возраст которых исчисляется в 3000 лет.

В коллекции тартуского музея имеются две человеческие мумии, мумифицированные священная птица египтян ибис и собака, а также различные амулеты и фигурки.

Редактор: Ирина Киреева

тартумумии


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Ученые проверили ДНК двух мумий египетских мальчиков, хранящихся в Тарту

Жителей Тарту поближе познакомили с мумиями двух египетских мальчиков, которые появились в Эстонии сто лет назад, но до недавних пор их происхождение было покрыто завесой тайны. ДНК древних мумий позволили ученым ее приоткрыть, передает "Актуальная камера".

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