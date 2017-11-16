В поселке Сонда агрессивный мужчина избил полицейского

Как сообщила Идаская префектура, около 22 часов полиция получила сигнал о том, что в квартире одного из домов на улице Лембиту находится агрессивный мужчина.

Прибывший на место патруль попытался задержать дебошира. Тот оказал сопротивление и ударил полицейского, который пострадал. Врачи оказали стражу порядка медицинскую помощь и отпустили на домашнее лечение.

В Пыхьяской окружной прокуратуре сказали, что по факту нападения на представителя власти возбуждено уголовное дело.

Дебошир был задержан. Мотивы его агрессивного поведения устанавливаются.