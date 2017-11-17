Министр образования Латвии считает автономию русских школ неконституционной ({{commentsTotal}})
Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис назвал неконституционным предложение противников перевода школьного образования на латышский язык обеспечить автономию русских школ.
Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщила "Актуальная камера".
Министр заявил также, что акция протеста, которая состоялась у кабинета правительства имеет политическую подоплеку.
Накануне в центре Латвийской столицы прошла акция противников перевода обучения в русских школах Латвии на государственный язык.
По разным данным, в шествии приняли участие от одной до нескольких тысяч человек. Протестующие потребовали автономию для русских школ, которая предполагает вывод учебных заведений для нацменьшинств из-под контроля министерства образования.
Редактор: Андрей Крашевский