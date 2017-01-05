Союз турфирм: в 2016 году ситуация в турсекторе начала улучшаться

Таллинн. Фото: Рене Сууркаэв/ERR

В 2016 году в Эстонии увеличилось число как внутренних, так и зарубежных туристов, и сохранение этой тенденции прогнозируется в 2017 году.

Согласно статистике, за первые десять месяцев 2016 года число останавливавшихся в гостиницах зарубежных и внутренних туристов выросло на 7%, а после произошедшего в 2015 году спада число зарубежных туристов их число вновь стало расти, сообщил Союз туристических фирм Эстонии.

Значительный — до 20% — прирост численности туристов произошел за счет посетивших Эстонию граждан крупных европейских стран: Польши, Испании, Италии, Франции и Нидерландов. Чаще стали приезжать в Эстонию и туристы из стран Азии.

"Из числа главных и важных для Эстонии стран — источников туристических потоков — стабилизировалось поступление туристов из России, наблюдается рост числа туристов из ряда других стран. Выросло число туристов из всех соседних с Эстонией государств, - пояснила генеральный секретарь Союза турфирм Эстонии Марианн Лугус. - Ощутимый подъем произошел и во внутреннем туризме. Когда мы в новом году получим данные за все 12 месяцев 2016 года, можно будет с уверенностью сказать, что это был один из лучших периодов за все времена".

По данным Фонда развития предпринимательства (EAS), зарубежные туристы в 2015 году оставили в Эстонии 1,72 млрд евро, в том числе, 1,37 млрд евро за услуги турфирм и 353 млн евро — за услуги перевозчиков.

Экспорт туристических услуг составил 10,6% всего экспорта и 32,6% от экспорта услуг Эстонии. По данным Всемирного совета по туризму, суммарный вклад турсектора в ВВП Эстонии составил 15,5%.

На фоне политических событий в течение 2016 года изменилась география путешествий жителей Эстонии, отметил Союз турфирм. Количество поездок в прежде традиционные для эстонских путешественников страны — Турцию и Египет, сократилось наполовину, в то же время резко увеличилось число туристических поездок в Грецию и Болгарию.