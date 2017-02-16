logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Минсоцдел предлагает установить единую систему родительского отпуска и пособий

Иллюстративное фото Фото: ThomasLife/Creative Commons
Cегодня 18:24
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Министр социальной защиты Кайя Ива в четверг внесла в правительство Эстонии предложение объединить между собой различные виды отпусков — по беременности, родам, отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком, а также выплачиваемые по ним пособия, в один отпуск и в одно пособие, из которых мать единолично смогла бы использовать два месяца и отец — один месяц, а остальное время родители могли использовать одновременно, либо распределив нагрузку между собой.

По мнению Ивы, нынешнюю систему следует сделать более гибкой, чтобы она учитывала как стоящие перед государством цели, так и организацию труда и жизни родителей. Правительство обсудило внесенное министром предложение, и решило продолжить дискуссии по этому предложению в марте, а соответствующий законопроект подготовить к осени.

Реализация предложения должна привести к тому, что у родителя, воспитывающего ребенка младше трех лет, появится возможность получить один отпуск и одно пособие, которое было бы основано на базовом принципе нынешнего отпуска по уходу за ребенком и родительской зарплаты.

Вносимые поправки объединят в одно целое предназначенный для матери отпуск в 140 дней по беременности и родам, 10-дневный отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком продолжительностью до трех лет, а также компенсацию по рождению ребенка на 140 дней, оплату 10-дневного отцовского отпуска и 435-дневную родительскую зарплату.

Ива также предложила ввести гибкое использование родительской зарплаты в течение всего родительского отпуска, при необходимости прерывая ее получение и возобновляя ее по дням. Кроме того, родительская зарплата сохранится и в случае, если в это же время родитель будет получать основной доход на своем рабочем месте.

Эти и другие предложения, по оценке министра социальной защиты, призваны поддержать участие родителей на рынке труда и способствовать распределению между ними обязанностей по воспитанию ребенка.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 09.02.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
Правительство согласовало план принудительного объединения 22 самоуправлений
 foto
Тартуская горуправа намерена закрыть единственный детсад для детей с особыми потребностями
 foto
Канцелярия президента Эстонии решила отказаться от планов обустроить поместье "Либерти" под резиденцию президента

Зарубежные новости

foto
Палата общин приняла законопроект о выходе Великобритании из ЕС
 foto
В Латвии выявлен новый случай АЧС, будут забиты около 10 000 свиней