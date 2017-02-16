Минсоцдел предлагает установить единую систему родительского отпуска и пособий

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Министр социальной защиты Кайя Ива в четверг внесла в правительство Эстонии предложение объединить между собой различные виды отпусков — по беременности, родам, отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком, а также выплачиваемые по ним пособия, в один отпуск и в одно пособие, из которых мать единолично смогла бы использовать два месяца и отец — один месяц, а остальное время родители могли использовать одновременно, либо распределив нагрузку между собой.

По мнению Ивы, нынешнюю систему следует сделать более гибкой, чтобы она учитывала как стоящие перед государством цели, так и организацию труда и жизни родителей. Правительство обсудило внесенное министром предложение, и решило продолжить дискуссии по этому предложению в марте, а соответствующий законопроект подготовить к осени.

Реализация предложения должна привести к тому, что у родителя, воспитывающего ребенка младше трех лет, появится возможность получить один отпуск и одно пособие, которое было бы основано на базовом принципе нынешнего отпуска по уходу за ребенком и родительской зарплаты.

Вносимые поправки объединят в одно целое предназначенный для матери отпуск в 140 дней по беременности и родам, 10-дневный отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком продолжительностью до трех лет, а также компенсацию по рождению ребенка на 140 дней, оплату 10-дневного отцовского отпуска и 435-дневную родительскую зарплату.

Ива также предложила ввести гибкое использование родительской зарплаты в течение всего родительского отпуска, при необходимости прерывая ее получение и возобновляя ее по дням. Кроме того, родительская зарплата сохранится и в случае, если в это же время родитель будет получать основной доход на своем рабочем месте.

Эти и другие предложения, по оценке министра социальной защиты, призваны поддержать участие родителей на рынке труда и способствовать распределению между ними обязанностей по воспитанию ребенка.