Новый главный режиссер Красноярского театра оперы и балета Неэме Кунингас: монополия - это ответственность

Эстонский оперный режиссер Неэме Кунингас возглавил Красноярский театр оперы и балета. Перед отъездом маэстро Кунингаса на место работы с ним побеседовал корреспондент "Актуальной камеры +".

Неэме Кунингас много лет был главным режиссером национальной оперы "Эстония", однако в 2013 году контракт с ним не был продлен. Руководство театра решило, что репертуар должен состоять из спектаклей различных, в основном, приглашенных постановщиков, и должность главного режиссера была упразднена.

Однако в России главный режиссер в театре до сих пор практически царь и бог. Впрочем, своими новыми полномочиями Кунингас злоупотреблять не собирается.

"Что стоит в афише, не должно быть художественными капризами тех или иных постановщиков или режиссеров. Я там тоже не буду капризничать в этом смысле", - говорит Кунингас.

В Красноярске Кунингас за последнее время стал частым гостем, будучи членом жюри конкурса молодых оперных режиссеров, организатором которого выступил известный российский режиссер, художественный руководитель московской "Геликон-Оперы" Дмитрий Бертман.

Казалось бы, опера - она везде опера. Но переезд из Таллинна в столицу Сибири стал для Неэме Кунингаса настоящим вызовом.

"Здесь мы не то что соперники, но хорошие конкуренты, коллеги. Здесь Рига рядом, здесь Хельсинки, здесь Стокгольм, здесь Петербург. В Красноярске это немного иначе, потому что ближайший театр у нас - это Новосибирск, расстояние до него 800 километров. Следующий - это Улан-Удэ, это уже почти Монголия. Так что в каком-то смысле у нас монополия", - поясняет Кунингас.

Монополия - это ответственность. Вот как сам Кунигас говорит о своей новой должности: "Это человек, который берет на себя ответственность за то, кого приглашать вообще, какое качество труппы, какая афиша у театра".

Сейчас в репертуаре Красноярского театра оперы и балета более 30 оперных спектаклей. Некоторые идут уже более 30 лет. Афиша, по мнению нового главного режиссера, нуждается в постепенном обновлении.

"Смена репертуара, возможно, займет три-четыре-пять сезонов Но, естественно, надо строго следить за пропорциями репертуара. Чтобы была и русская классика, и мировая, современное искусство, спектакли для детей и юношей", - поясняет Кунингас.

Обновляя репертуар, Кунингас обещает помнить о труппе театра.

"Там более 50 солистов. Молодые певцы, очень одаренные, очень хорошие. В Большом театре, кстати, только 20 - штатных. О них тоже надо думать. Так что меня ждет много интересной творческой работы", - добавляет маэстро.

Но главное, что может дать эстонский режиссер сибирскому оперному театру - это новый импульс для развития.

"Это знание, как функционирует театр в XXI веке. Я не такой наивный, чтобы думать, что открываю Америку. Но думаю, что смогу оказать помощь", - считает Кунингас.

По словам Кунигаса, никаких революционных изменений в театре он не планирует. Зато планирует премьеру - речь идет об опере Цезаря Кюи "Кавказский пленник", которая не ставилась вот уже почти сто лет. Премьера назначена на 17 мая 2017 года.