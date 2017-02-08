logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

КаПо задержала двух руководящих работников шахты "Эстония"

В шахте. Иллюстративное фото Фото: Siim Lõvi/ERR
Cегодня 11:44
Рубрика: Эстония

Во вторник утром сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали двух менеджеров среднего звена на входящей в AS Eesti Energia шахте "Эстония", которые отвечали за техобслуживание и ремонт оборудования и транспортных средств, используемых на шахте.

Об этом в среду, 1 февраля, сообщила пресс-служба Вируской окружной прокуратуры.

Задержанные подозреваются в причинении крупного имущественного ущерба государственной компании.

В настоящее время сотрудники КаПо проводят процессуальные действия, в том числе связанные с изучением эксплуатации имущества, входившего в сферу ответственности задержанных.

В первую очередь изучается, каким образом велась эксплуатация техники для подземных работ и запчастей к ней, которые закупались на шахту по госзаказу.

Кроме того, КаПо вместе с работниками Eesti Energia по управлению рисками и внутреннему аудиту проводит проверку складских остатков, за которые отвечали задержанные служащие.

По словам прокурора по особым делам Вируской окружной прокуратуры Антти Айтсена, цель производства — создать честную предпринимательскую среду и, тем самым, поддержать всех честных предпринимателей.

Прочие подробности не разглашаются в интересах следствия, отметили в прокуратуре.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 31.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В Тарту доставили оригинал Тартуского мирного договора
 foto
Министерства не могут договориться, в каком объеме перевести в Нарву Академию МВД
 foto
Артемий Троицкий заступился за русскую школу Эстонии

Зарубежные новости

foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции
 foto
ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию