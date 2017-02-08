КаПо задержала двух руководящих работников шахты "Эстония"

В шахте. Иллюстративное фото Фото: Siim Lõvi/ERR

Во вторник утром сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали двух менеджеров среднего звена на входящей в AS Eesti Energia шахте "Эстония", которые отвечали за техобслуживание и ремонт оборудования и транспортных средств, используемых на шахте.

Об этом в среду, 1 февраля, сообщила пресс-служба Вируской окружной прокуратуры.

Задержанные подозреваются в причинении крупного имущественного ущерба государственной компании.

В настоящее время сотрудники КаПо проводят процессуальные действия, в том числе связанные с изучением эксплуатации имущества, входившего в сферу ответственности задержанных.

В первую очередь изучается, каким образом велась эксплуатация техники для подземных работ и запчастей к ней, которые закупались на шахту по госзаказу.

Кроме того, КаПо вместе с работниками Eesti Energia по управлению рисками и внутреннему аудиту проводит проверку складских остатков, за которые отвечали задержанные служащие.

По словам прокурора по особым делам Вируской окружной прокуратуры Антти Айтсена, цель производства — создать честную предпринимательскую среду и, тем самым, поддержать всех честных предпринимателей.

Прочие подробности не разглашаются в интересах следствия, отметили в прокуратуре.