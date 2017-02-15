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Департамент информации: независимости Эстонии может угрожать только Россия

Микк Марран. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 13:12
Рубрика: Эстония

Россия является единственным государством, которое может угрожать независимости и территориальной целостности Эстонии.

Такой вывод сделан в предисловии к ежегоднику Департамента информации (службы внешней разведки) Эстонии, опубликованном в среду, 8 февраля.

По словам директора департамента Микка Маррана, в связи с такой оценкой угроз для Эстонии акцент в ежегоднике сделан именно на России.

По оценке Департамента информации, в прошлом году в России предсказуемо углублялись внутренние проблемы. "Нарастание проблем в экономике, агрессивная внешняя политика, тенденция к углубляющейся автократии и результаты выборов в Государственную думу были прогнозируемыми", - отмечает Марран.

При этом несколько неожиданной оказалась та степень озабоченности, которую испытывал Кремль по поводу устойчивости режима. Об этом свидетельствуют серьезные перестановки в руководстве страны, считает Марран.

В текущем году наиболее важное значение будут иметь возможные изменения в отношениях Москвы и Вашингтона. "Несомненно, 2017 год предложит нам как рутину, так и неожиданности. В стратегическом плане с точки зрения нашей безопасности самое важное значение имеет динамика отношений Москвы с новым правительством Соединенных Штатов Америки, а также то, как Кремль будет справляться с внутригосударственным климатом, напряженность в котором все время нарастает", - отмечает Марран.

По его оценке, Кремль продолжает испытывать прочность границ на грани дозволенного и недозволенного. В этой ситуации критическое значение имеет жизнеспособность трансатлантической системы безопасности, основанной на взаимном доверии и совместном потенциале. В связи с этим необходимо следить за действиями России, направленными на подрыв европейского единства в контексте приближающихся выборов в различных странах, а также за сохранением санкционного режима.

"Помимо физической среды, ежедневная проба сил происходит и в киберпространстве", - добавляет глава Департамента информации.

Андрей Крашевский
Редактор

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