Государство в 2017 году потратит 3 млн евро на приобретение земель для обитания белок-летяг

Белка-летяга. Фото: aaxiswildlife.com

Министр окружающей среды Марко Померанц в среду подписал новое постановление о постоянных местах обитания белки-летяги, в соответствии с которым будут изменены границы и порядок охраны 13 существующих мест обитания и созданы 25 новых.

По словам Померанца, тем самым долго готовившийся процесс по созданию постоянных мест обитания достиг решения, но это не значит, что дело сделано, сообщил BNS пресс-секретарь Министерства окружающей среды. "Тем самым созданы условия для того, чтобы мы могли продолжить процесс организации обширной защиты, чтобы гарантировать сохранность находящегося под угрозой вида. Для этого понадобится последовательный вклад всех сторон", – отметил Померанц.

Он добавил, что государство предприняло ряд шагов, чтобы продолжить приобретение государством находящихся под охраной природы земель и выплату дополнительных дотаций в строго охраняемых частных лесах. В государственном бюджете на следующий год выделено 3 млн евро на приобретение земель, а в бюджете на 2018 год — 4 млн. В сотрудничестве министерств сельской жизни и окружающей среды планируется также выплачивать компенсации за расположенные вне зоны Natura 2000 и находящиеся под строгой охраной частные леса, в том числе в зонах целевой охраны постоянных мест обитания белки-летяги. Министерство сельской жизни подготовило соответствующий законопроект.

После завершения процесса взятия под защиту продолжится работа над практическими вопросами организации охраны. В сотрудничестве организаций окружающей среды и государства подготовлено и представлено ЕС ходатайство о проведении масштабного природоохранного проекта, в число целей которого входит лучшее вовлечение землевладельцев в процесс охраны белки-летяги.

Целью изменения постановления было привести охрану в соответствие с результатами исследований последних лет, чтобы гарантировать белке-летяге необходимую охрану и прекратить уничтожение мест обитания и резкое снижение численности. Согласно постановлению, общая площадь постоянных мест обитания летяги составляет 5657 гектаров, они примерно поровну делятся на зоны ограничений и зоны целевой охраны.

Около 75% постоянных мест обитания расположены на государственной земле, среди землевладельцев постоянных мест обитания 68 частных лиц и 23 предпринимателя. В ходе подготовки постановления министерство проверило все известные места обитания и проанализировало причины для их охраны, а также связалось со всеми землевладельцами и прочими причастными к вопросу лицами.

В ходе вовлечения площадь зон ограничений сократилась на 1258 гектаров, а площадь зон целевой охраны увеличилась на 37 гектаров.

Белки-летяги жили в разных регионах Эстонии, теперь – только в Вирумаа

Было решено создать на государственных землях коридоры для белок-летяг, где центр управления государственным лесом (RMK) будет гарантировать животным передвижение между местами обитания.

Создание коридоров также позволит продолжит планирование прииска Сонда. На данный момент неизвестно, как добыча полезных ископаемых скажется на популяции белок-летяг. Было решено провести дополнительные исследования, чтобы убедиться в отсутствии отрицательного эффекта.

В зоне ограничений при согласии управителя постоянных мест обитания разрешена сплошная и формирующая вырубка леса площадью до 0,5 гектара и шириной до 30 метров. Этот участок в радиусе не менее 60 метров должен окружать древостой высотой не менее 15 метров.

В зоне целевой охраны запрещены хозяйственная деятельность и пользование природными ресурсами, но с разрешения управителя постоянных мест обитания разрешены формирование лесного ценоза в соответствии с природоохранительными целями и формирующая вырубка, в рамках которой также возможно запасать менее 20 кубометров дров и ликвидировать штормовые повреждения и пострадавшую древесину.

Насколько известно, сейчас в Эстонии белка-летяга живет только в старых лесах Вирумаа, хотя исторически обитала в разных регионах материковой части страны, в том числе Пярнумаа и Рапламаа. Критическим значением среди факторов риска обладают изолированность и уничтожение мест обитания, наличие подходящих для обитания деревьев и низкая численность популяции.

По мнению ученых, состояние популяции белки-летяги можно считать благоприятным в том случае, если известно не менее 250 населенных мест обитания, из которых в текущем году используется около 150. По данным мониторинга за 2016 год, известны 45 населенных мест обитания белки-летяги.