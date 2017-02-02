Тоомас Хендрик Ильвес. Фото: AFP/Scanpix

Германский фонд Bertelsmann вручит экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу премию имени Райнхарда Мона в размере 200 000 евро за заслуги по дигитальной реорганизации в Эстонии.

Премия от фонда Bertelsmann присуждена Ильвесу за заслуги в качестве пропагандиста дигитализации в области государственного управления, образования и публичных услуг, сообщается на сайте фонда.

В течение своего десятилетнего президентского срока Ильвес сделал дигитальную реорганизацию Эстонии своей президентской задачей и, по мнению фонда, добивался своей цели последовательно и взвешенно.

За это Ильвес награждается премией в размере 200 000 евро, которая будет вручена 29 июня в Гютерсло (Германия).