В Эстонии хотят увеличить президентский срок до семи лет и изменить порядок выборов

Резиденция президента в Кадриорге. Фото: Арно Миккор/Канцелярия Президента Эстонии

Кроме того, рабочая группа обсуждает возможность увеличить президентский срок с пяти до семи лет: если сейчас Конституция позволяет президенту находиться у власти до двух сроков подряд, то есть до десяти лет, то в случае внесения поправок президенту придется ограничиться одним семилетним сроком, передает Postimees.

Предполагается, что в дальнейшем при выборах президента будут упразднены три первых круга голосования в Рийгикогу – выбирать президента будет лишь коллегия выборщиков, состоящая из членов Рийгикогу и представителей собраний местных управлений.

Представители партий-участников коалиции договорились, что, несмотря на то, что из-за административной реформы резко сократится количество местных самоуправлений, нельзя сокращать количество их представителей в коллегии выборщиков. Согласно имеющемуся договору, выборщиков из местных самоуправлений должно быть по меньшей мере две трети или даже больше.