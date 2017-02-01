Подарок торговым сетям: люди забывают использовать накопленные на карточках клиента бонусы

Карточка клиента не всегда дает немедленную скидку, зачастую она помогает собрать бонусы, которые можно использовать при других покупках. Postimees/Scanpix

Практически каждое предприятие торговли предоставляет своим покупателям карточки клиента - чтобы еще больше их завлекать. И хотя принципы использования клиентских карт различаются, общий принцип один: при каждой покупке на карточке собираются бонусы, которыми можно воспользоваться в определенный период времени при новой покупке. Но покупатели иногда забывают это сделать, и заработанные бонусы остаются в торговой сети.

Магазины предоставляют карточки клиента для завлечения покупателей - поскольку собранную сумму получить наличными нельзя, и в большинстве случаев они не обеспечивают мгновенную скидку, предполагается, что получивший карточку клиента покупатель будет и впредь совершать покупки в этом магазине, чтобы собирать бонусы, пишет ERR.

Покупатели оформляют карточки клиента в основном потому, что наличие карточки позволяет накапливать с каждой покупки небольшой процент бонусных денег, и затем за счет собранных бонусов получать скидку при какой-либо покупке. К сожалению, клиенты часто забывают, что на их карточке есть собранные деньги, срок использования которых истекает по истечении определенного времени.

Собранные на Partnerkaart бонусы составляют до 500 000 евро

Принадлежащие к одной торговой сети Tallinna Kaubamaja и Selver используют одну карточку клиента — Partnerkaart, с помощью которой можно получать скидки или использовать боусы при совершении текущих покупок, при этом бонусы не переходят с одного года на другой, срок их использования истекает 31 января. Таким образом, владельцы этих карт могут воспользоваться своими бонусами еще в течение недели.

Partnerkaart есть у более 600 000 человек, и большую часть оборота Tallinna Kaubamaja и Selver дают именно владельцы этих карт.

По словам специалиста по коммуникациям Анны Ансмитт, о том, что необходимо использовать накопившиеся на карточке бонусы, клиентам напоминает обслуживающий персонал. О том, сколько неиспользованных бонусов осталось в прошлом году, Ансмитт ответить не пожелала, сославшись на то, что торговая сеть является биржевым предприятием.

Неиспользованные бонусы, по словам Ансмитт, используются для развития услуг Partnerkaart.

В сети Prisma неиспользованными остаются 240 000 евро в год

В магазинах Prisma бонусная система была введена четыре года назад, в декабре 2012 года. Клиенты могут использовать свои бонусы постоянно, установленного срока, до которого их можно использовать, нет, но тем не менее, их надо использовать в течение 12 месяцев с момента накопления, иначе бонусы пропадают.

"Каждый месяц неиспользованными остаются примерно 20 000 евро. Конечно, мы просим своих клиентов воспользоваться бонусами, а не дарить их Prisma", - пояснил руководитель маркетинга Prisma Peremarke Рейго Рахумяэ.

Клиенты сети Coop не используют 160 000 евро в год

Собранные на карточках Säästukaart сети Coop бонусные деньги можно использовать в течение года. При этом неиспользованными остаются 160 000 евро в год.

"Клиенты Coop собирают на своих карточках за год около пяти миллионов бонусных денег. При этом клиенты Coop очень активно используют свои бонусы, и из пяти миллионов остаются неиспользованными около 160 000 евро в год, или в среднем по два цента на одного клиента в месяц", - рассказал руководитель по коммуникациям говорит Coop Мартин Мийдо.

Неиспользованные бонусы, по словам Мийдо, используются для поддержки программ по благотворительности.

Клиенты Rimi не используют 4% бонусных денег

Клиенты магазинов Rimi собирают на своих карточках бонусы, за которые они получают наклейки. Наклейки можно обменять при покупке товаров во время проводимых в магазинах кампаний продаж. Наклейки позволяют покупать товары по более льготной цене.

По словам руководителя по коммуникациям Rimi Катрин Батс, клиенты используют 96% накопленных бонусов.

Бонусы в магазинах Maxima можно использовать до конца марта

В магазинах Maxima существует крайний срок использования бонусов — клиенты должны использовать накопленные за прошлый год бонусы к 31 марта. Но так же как и в Kaubamaja, бонусы можно использовать и в любое время. Неиспользованные бонусы клиенты теряют.

Клиенты Maxima используют около 99% своих бонусов, сказала руководитель по коммуникациям Maxima Катя Любобратец.

И хотя процент неиспользованных бонусных денег не такой большой, это все-таки деньги, которые покупатели ежегодно жертвуют торговым сетям.